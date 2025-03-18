Hapis Cezası Bulunan İki Kişi Yakalandı

ŞAHISLARIN YAKALANMASIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMA

Aydın’ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde, hakkında hapis cezası olan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderiliyor. Nazilli ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

ARANAN ŞAHISLARIN SUÇLARI

Yapılan araştırmalar sonucunda, “Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alan R.D. isimli şüpheli detaylı inceleme ile yakalandı. Ayrıca, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçu nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.G. isimli şahıs da yine titiz bir çalışma sonucunda yakalandı. Şüphelilerin, adli mercilerce tutuklanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği belirtildi.