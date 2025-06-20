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Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, kesinleşmiş bir hapis cezası olan bir şahıs yakalanıyor. Edinilen bilgilere göre, Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan 19 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan S.K.’yi gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı.

TUTUKLANDI VE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan S.K., mahkemeye sevk edilerek tutuklandı ve Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim ediliyor. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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