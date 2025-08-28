Haraç İçin Operasyon Düzenlendi!

Gündem

HARAÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, haraç almak için kurşunlama olayları düzenleyen, tehdit ve gasp eylemlerine karışan şüphelilere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Küçükçekmece, Bakırköy, Arnavutköy, Esenyurt, Beyoğlu, Bağcılar, Beylikdüzü, Sancaktepe, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen çeşitli adreslere baskın yapıldı.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Baskınlar sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 17 tabanca, 225 mermi, iki kask, iki mont ve bir çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 23 bin 400 lira ile 200 euro da bulundu ve el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları adliyelerde tutuklandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

