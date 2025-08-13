Haberler

HARBİN, Ziyaretçiler İçin Serin İklim Sunuyor

ÇİN’DE SERİN KAÇIŞ NOKTASI: HARBİN

Çin’in büyük alanı yoğun yaz sıcaklarıyla mücadele ederken, Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin serin havasıyla ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor. Harbin Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu’na göre, bu yıl ocak-haziran döneminde kent, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artışla 86,98 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

TURİZM GELİRİNDEKİ ARTIŞ

Kentteki turizm geliri ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 14 artış göstererek 137,58 milyar yuana (yaklaşık 19,27 milyar ABD doları) ulaştı. Bu verilere göre, Harbin yaz aylarında serin iklimiyle cazibesini artırıyor ve ziyaretçi sayısını yükseltiyor.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

