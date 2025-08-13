HARBİN, Ziyaretçiler İçin Serin İklim Sunuyor

ÇİN’DE SERİN KAÇIŞ NOKTASI: HARBİN

Çin’in büyük alanı yoğun yaz sıcaklarıyla mücadele ederken, Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin serin havasıyla ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor. Harbin Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu’na göre, bu yıl ocak-haziran döneminde kent, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artışla 86,98 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

TURİZM GELİRİNDEKİ ARTIŞ

Kentteki turizm geliri ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 14 artış göstererek 137,58 milyar yuana (yaklaşık 19,27 milyar ABD doları) ulaştı. Bu verilere göre, Harbin yaz aylarında serin iklimiyle cazibesini artırıyor ve ziyaretçi sayısını yükseltiyor.