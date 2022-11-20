Ana Sayfa Gündem Harekat emri böyle verildi Harekat emri böyle verildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. 20 Kasım 2022 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin Suriye ve Kuzey Irak’a Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatıldı. Harekat emrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya dönüşü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bildirdi. İstanbul açık enter location 20 ° C 22.1 ° 19.7 ° 60 % 4.6kmh 0 % Paz 20 ° Pts 20 ° Sal 16 ° Çar 18 ° Per 15 ° ÇOK OKUNANLAR Çin’de 6 ay sonra Covid-19’dan ilk ölüm 20 Kasım 2022 Irak’ın kuzeyi ve Suriye’de ‘Pençe Kılıç’ hava harekatı 20 Kasım 2022 Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı 20 Kasım 2022 Messi ve Ronaldo’dan ortak paylaşım 20 Kasım 2022 Harekat emri böyle verildi 20 Kasım 2022 İran’da göstericilere ateşli silahlarla müdahale 20 Kasım 2022