Harekat emri böyle verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi.