Hareketli Dakikalar: Parkta Ceset Bulundu!

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME

Küçükçekmece ilçesi Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde yol çalışması süresince belediye işçileri, park halindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen polise bildirdiler.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede araçtaki erkeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, güvenlik sağlamak amacıyla emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldılar. Olay yeri ekipleri de araçta detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

CENAZE NAKİL ARACIYLA MORGUN YOLU

Yapılan çalışmaların ardından, ceset otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

