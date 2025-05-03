Hareketsiz Bulunan Uluman Hastaneye Kaldırıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Adana’da sulama kanalında hareketsiz kalan 54 yaşındaki Ertuğrul Uluman, çevredeki insanlar tarafından kurtarıldı. Olay, yerel saatle 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında gerçekleşti.

İddiaya göre, Ertuğrul Uluman’ın sulama kanalında hareketsiz bir şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar, hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine ulaşmadan, çevredeki insanlar kendi imkanlarıyla Uluman’ı sudan çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Uluman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.