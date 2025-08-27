Hareketsizlik bel ve boyun ağrılarını artırıyor

TEKNOLOJİ VE HAREKETSİZLİK İLE ARTMAN BEL VE BOYUN AĞRILARI

Hareketin azalması ve bunun sonucunda bel ile boyun ağrıların artması son yıllarda dikkat çekiyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toplumsal bir hareketsizlik sorunu yaşandığını ifade ediyor. “Toplumumuz iyice hareketsiz kalmaya başladı. Eskiden köylerde, mahallelerde hareket olurdu ancak şimdi onların hiçbirisi kalmadı. İleri yaşlarda bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklara kalmamak, obeziteye yakalanmamak için hareket etmeliyiz” diyor. Teknolojinin ilerlemesi, günlük yaşamı kolaylaştırırken, uzun süre ekran karşısında kalmak hareketsizliği artırıyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler ve yanlış oturuş pozisyonları omurga rahatsızlıklarının artmasına sebep oluyor. Uzmanlar, son dönemlerde bel ve boyun ağrısıyla başvuran hastaların sayısının ciddi oranda arttığını belirtiyor.

ERGENLERDE HAREKETSİZLİK VE SPORUN ÖNEMİ

Prof. Dr. Şen, bu konuyu açarak bugün çocukların masa başında uzun saatler geçirdiğini vurguluyor. “Bel ve boyun ağrıları son yıllarda arttı. Bunun da en büyük nedeni hareketsizlik. Toplumumuz iyice hareketsiz kalmaya başladı. Eskiden köylerde, mahallelerde hareket olurdu ancak şimdi çocuklar masa başında hareketsiz kalıyor. Çocuklar eskiden derslerine ara verdiklerinde oyun oynarlardı, sokağa çıkarlardı, artık bunların hiçbirisi kalmadı. Bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla vakit geçiriyorlar” diyor. Çocukların erken yaşlardan itibaren spora yönlendirilmeleri gerektiğini anlatıyor. “Çocuklarımız elbet ders çalışacak, bilgisayarda vakit geçirecek ancak hareketsiz olmamalılar. Yüzme veya başka sporlara çocuklarımızı yönlendirmeliyiz” şeklinde vurguluyor.

ERGONOMİ NEDİR? HAREKETİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Şen, ergonomik koltuk ve sandalyelerin herkes için aynı uygunluğa sahip olmadığını belirtiyor. “Hareketsizlik ile birlikte yanlış koltuk ve yatak seçimleri son yıllarda bel ve boyun ağrısı şikayetlerini artırdı. Her ergonomik olarak satışa sunulan koltuk ve sandalye, herkes için aynı yararlı etkiyi sağlamaz. Buna dikkat etmek gerekir” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları sıralıyor. Bunun yanı sıra herkesin günlük en az 30-60 dakika hareket etmesi gerektiğini de ifade ediyor. “Marketlerden insanların kurye ile sipariş talep etmemesi, hareket ederek markete gidip alışverişlerini kendilerinin yapmasının sağlık açısından daha uygun” diye ekliyor.