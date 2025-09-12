Harika Avcı Yeniden Sahneye Döndü

HARİKA AVCI YENİDEN SAHNEDE

1980’ler ve 1990’ların öne çıkan isimlerinden biri olan Harika Avcı, tekrar sahne ışıklarına kavuştu. Geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle tanınan sanatçı, şimdi müzik dünyasına etkileyici bir dönüş yapıyor. Aradan geçen zamanın ardından Avcı, stüdyoya girerek “Anılar” adlı yeni şarkısını seslendirdi ve bu anı sevenleriyle paylaşmak için sosyal medya hesabını kullandı.

HEYECANLI PAYLAŞIM

Harika Avcı, sosyal medya paylaşımında duygularına da yer verdi. Avcı, “Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum.” ifadeleriyle sevenlerine seslendi. Sanatçının bu yeni müziği, hayranları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.