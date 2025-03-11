Haritalar Düşünce Biçiminizi Nasıl Değiştirir?

ALASTAIR BONNETT’İN KİTABI HAKKINDA

Newcastle Üniversitesi’nde sosyal coğrafya profesörü olan Alastair Bonnett, “Dünyaya Bakışınızı Değiştirecek 40 Harita” adlı kitabının girişinde “Bu 40 haritanın her biri sarsıcı” ifadesini kullanıyor. Bonnett, her bir haritayı keşfettikçe “duygusal bir şok” yaşadığını, bu haritaların “dünyayı algılayışımıza meydan okuyan” eserler olduğunu belirtiyor. “Kimi zaman bakış açımızı genişletiyor, kimi zaman ise tamamen yıkıyorlar” diye ekliyor. Coğrafya ile toplumun kesişimini inceleyen birçok çalışmaya imza atan Bonnett’in eserleri, Türkçe dahil 19 dile çevrildi. Kitabında, antik haritalardan modern teknolojiyle yapılan haritalara kadar geniş bir yelpaze bulmak mümkün. Bu haritalar, sadece gezegenimizi değil, uzayı da içeriyor. Bonnett, kitabındaki çeşitliliği yansıtan altı haritayı detaylandırıyor.

1418 YILINA AİT HARCADAKİ KEŞİFLER

2001 yılında bir amatör tarihçi, Şanghay’daki bir antika dükkanında insanlık tarihini değiştirme potansiyeline sahip bir keşif yaptı. Bulduğu şey, 1418 yılına ait bir dünya haritasıydı. Bu harita, Amerika’yı da kapsıyor ve Kristof Kolomb’un kıtaya ulaşmasından 70 yıl önce çizilmişti. Haritayı oluştururken sadece tüm kıtaların doğruluğu yakalanmamakla birlikte, çeşitli açıklamalara da yer verilmişti. Örneğin, Afrika için “Buradaki insanların derisi siyah cila gibidir” ifadesi, Güney Amerika hakkında ise “İnsanlar kurban olarak kullanılır ve ateşe taparlar” denilmişti. Bu 1418 Haritası, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bonnett, BBC Mundo’ya verdiği röportajda, “Çinlilerin Amerika’yı Avrupalılardan önce keşfettiği fikri çok önemli” diyor. Bu keşif, efsanevi Çinli kâşif Zheng He’nin liderliğindeki bir keşif heyeti tarafından gerçekleştirildiği teorisiyle ilgiliydi. Ancak gerçek şu ki, harita tamamen sahteydi. Bonnett, bu haritanın ayrıntılı oluşunun, Çinlilerin dünya hakkında çok bilgiye sahip olabilmesi için birçok keşif seferinin yapılmış olması gerektiğini savunuyor.

AÇIKLAMALAR VE SİMBOLOJİK ANLAM

Bonnett, “Ama yine de ilginç, çünkü tarihin çeşitlendirilmesine yönelik büyük bir iştah olduğunu gösteriyor” diye ekliyor. Çin, Bonnett’e göre “dünyanın en olağanüstü haritacılık geleneğine sahip ülke” ve Zheng He’nin keşifleri büyük etki yaratmış. “Bu haritayı, Çin’in gerçekten dünyayı keşfettiğini ve bu konuda konuşmamız gerektiğini göstermek için dahil ettim. Ancak bunun için uydurma hikâyelere ihtiyacımız yok. Çin’in haritacılık mirası zaten kendi başına yeterince etkileyici.” Bonnett, ‘modern’ haritaların tümünün yollar ve şehirlerden oluştuğunu kaydediyor. Aztek haritalarına dikkat çekerken, “Birçok ‘modern öncesi’ haritada sihir ve anlatı da işlendi” diyor. Bahsettiği iki harita, Codex Quetzalecatzin ve Codex Nuttall. Codex Quetzalecatzin, 1593 yılına yani İspanyol fatihlerin gelişinden sonraya aitken, Codex Nuttall ondan 100 yıl önce yapılmış. İkisinin de nadir olduğunu belirten Bonnett, birçok haritanın İspanyollar tarafından yok edildiğini anımsatıyor.

MEKAN VE ZAMAN: CODEx NUTTALL

Bonnett, “Codex Nuttall başta bir harita gibi görünmüyor” diyor. Çünkü haritalar genellikle gerçekliğin yukarıdan bakılmış küçük bir modeli şeklinde algılanıyor. Ancak burada insanlar, hayvanlar ve fantastik yaratıklar farklı perspektiflerle sunulmuş. “Bu haritayı anlamanın anahtarı, sembolleri çözmekte yatıyor. Örneğin, açık ağzı olan bir yaratık bir mağaranın varlığını gösteriyor” diyerek haritanın özelliğine dikkat çekiyor. Diğer yandan, Codex Quetzalecatzin ‘hibrit’ bir harita. Aztek sembollerinin yanı sıra İspanyolca ve Nahuatl dilinde Latin alfabesiyle yazılmış metinler içeriyor. Bu harita, Azteklerin atalarının toprak haklarını gösteren bir soy ağacı da bulunduruyordu.

MODERN DÜNYADA JAPON HARCASI

1671 yılında Japonya’nın derin izolasyon döneminde çizilen bir harita, “ülkelerin farklı, insanların da farklı olduğunu” göstermeyi amaçlıyordu. Harita iki bölüme ayrılmış: Bir tarafta dünya haritası var, diğer tarafta ise her biri bir erkek ve bir kadından oluşan 40 çift resmedilmiş. Harita alışılmışın dışında yönleri gösteriyor. Bonnett, “Bu da Japonya’yı aşağı yukarı merkeze yerleştiriyor” diye belirtiyor. Dikkat çeken bir diğer unsur ise farklı ulus ve etnik kökenlerden çiftlerin betimleme şekli. Cücelerin 36 cm boyunda oldukları ve turnalar tarafından yenmekten kaçınmak için gruplar halinde gezmeleri gibi ilginç bilgiler yer alıyor. Bonnett, “Bazı çiftler sadece merak uyandırıcı olduğu için eklenmiş” diyor. Bu harita, Japonya’nın dış dünyaya olan ilgisini gözler önüne seriyor.

OKYANUS MERKEZLİ HARİTA YAKLAŞIMI

Kitaptaki en dikkat çekici harita, okyanusları merkeze alan bir tasarıma sahip. Bonnett, “Atlantik Okyanusu, Hint Okyanusu ya da diğer tüm su kütleleri, ayrıymış gibi görünmelerine neden oluyor. Gerçekte yalnızca tek bir okyanus var” diyor. Bu harita, okyanusları farklı mavi tonlarında göstererek okyanusun derinliklerini vurguluyor. Okyanusların Genel Batimetrik Çizelgeleri (GEBCO) adlı ekip tarafından oluşturulan harita, dünya okyanus tabanlarının tamamını haritalamayı amaçlıyor. Bonnett, harita ile ilgili “Hayvan biyokütlesinin yüzde 78’i suda yaşıyor. Okyanus türlerinin yüzde 91’i henüz tanımlanmadı” bilgisini veriyor.

MÜZİKSEL GÜRÜLTÜ HARİTASI

Kitaptaki 40 harita arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Meksika’nın başkenti Mexico City’nin gürültü seviyesini gösteriyor. Bonnett’in ifadeleriyle, bu harita çevresel akustik alanında bir dönüm noktası. Harita, yayımlandıktan sonra birçok belediye ve kurumun bölgelerinin ne kadar gürültülü olduğunu değerlendirmelerine yol açtı. Bonnett, “Bir konudaki tartışmayı değiştirmek isteyen herhangi bir harita, kolay anlaşılır olmalı” diyor ve bu haritanın bu hedefe ulaşarak “Hasta bir şehir” tablosunu ortaya koyduğunu söylüyor. Gürültünün insan hayatını nasıl etkilediğini belirten Bonnett, “Gürültü hayatları mahvediyor, insanları hasta ediyor ve bundan kaçış yok” ifadesinde bulunuyor.

ASTROCOĞRAFYA HARİTA GÖRÜNTÜLERİ

Kitabın sonunda astrocoğrafya haritalarına geniş yer veriliyor. Bonnett, “Uzay bilimcileri haritaları sadece illüstrasyon amaçlı değil, temel bir araştırma aracı olarak kullanıyorlar” diyor. Kitaptaki son harita olan Laniakea Süperkümesi haritası, Bonnett’in favorilerinden biri. “Eğer Samanyolu’nu hayal etmek bile bizim için zorsa, Laniakea bundan bile çok daha büyük” diyen Bonnett, galaksilerin hareket yollarını gösteren bu haritanın “olağanüstü güzelliği”ne dikkat çekiyor. Galaksilerin daha büyük yapılar olan Laniakea gibi süperkümelerin parçaları olduğunu belirtiyor.

Bonnett, “Evrendeki yerimizi anlamak için bu yapıların isimlerini bilmemiz ve onlarla ilişkimizi kavramamız gerekiyor” diyor. Bu harita, Samanyolu’nun