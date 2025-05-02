Harkiv’de İHA Saldırısında 40 Yaralı

HARKİV’DE İHA SALDIRISI

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda 40 kişi yaralandı. Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın bu gece Harkiv’e yönelik İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırının kentin farklı semtlerinde gerçekleştiğini belirten Sinegubov, yaralıların sayısının artabileceğini ifade etti.

ATEŞKES İTTİFAKI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajda Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ordunun yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki durum hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki askeri harekatları sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca, görüşmelerde Ukrayna’nın askeri havacılığını geliştirme konusunun yanı sıra yerel balistik füzelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının hedeflendiğini de belirtti.

RUSYA’NIN MANİPÜLASYONLARI

Zelenskiy, Rusya’nın ABD’nin önerdiği ateşkesi sürekli olarak reddettiğini savunarak, “Rusya tam ve kalıcı bir ateşkesi reddetmeye devam ediyor ve tüm müttefikler artık Rusya’nın bu manipülasyonlarından bıkmış durumda.” şeklinde konuştu.