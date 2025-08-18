Haberler

Harkov’da 3 Ölü, 17 Yaralı

RUSYA’NIN SALDIRISI

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda, 1 çocuk dahil 3 kişi yaşamını yitirdi ve toplamda 17 kişi yaralandı. ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı bitirmek için diplomatik girişimlerini sürdürüyor, ancak Rusya bir kez daha Ukrayna’yı hedef aldı.

UKRAYNALI YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın gece saatlerinde Harkov kentine insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği” konusunda uyardı.

İslahiye’de Üzüm Hasadına Başlandı

İslahiye'de 50 bin dekar alanda başlayan üzüm hasadı, kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin düşmesinden dolayı üreticileri huzursuz ediyor.
Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.

