Harkov’da Saldırıda Can Kaybı 7

HARKOV’DA CAN KAYBI ARTIYOR

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucunda can kaybı artarak 7’ye yükseldi. Ukraynalı yetkililer, bu saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 20 olduğunu duyurdu. Yetkililer, meydana gelen saldırıda ölen çocuklardan birinin bebek, diğerinin ise 16 yaşında olduğunu belirtti. Harkov Bölgesi Valisi Oleh Synehubov, yaralanan 20 kişi arasında 6 ile 17 yaşları arasında 6 çocuğun bulunduğunu ifade etti.

UKRAYNA’DAN SERT AÇIKLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, “Rusya, Ukrayna’nın engellemeye çalıştığı cani bir savaş makinesidir. Transatlantik birlik ve baskı yoluyla durdurulmalıdır” sözleriyle dikkat çekti. Sybiha, barış çabalarına rağmen Rusya’nın sivilleri hedef almaya devam ettiğini vurguladı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İHA SALDIRILARI ARTARKEN

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın gece boyunca Ukrayna’ya 140 İHA fırlattığını duyurdu. Bu, 4 Ağustos’tan bu yana kaydedilen tek gecede en büyük sayı oldu. Hava Kuvvetleri, bu süreçte 88 İHA’nın engellendiğini ve 6 farklı bölgede 25 noktanın da İHA’lar tarafından vurulduğunu aktardı. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya 4 balistik füze fırlattığını da bildirdi.