Harmankaya Kanyonu Karanlık Gözlem Etkinliği

HARMANKAYA KANYONU’NA ULUSLARARASI GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ

Bilecik’in Yenipazar ilçesindeki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, “Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, Bilecik Valiliği’nin himayesinde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) destekleriyle ve ilgili kurumların iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Açılış programında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yer aldı.

DOĞAL DEĞERLERİ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Açılışta bir konuşma yapan Vali Sözer, Harmankaya Kanyonu’nun “Karanlık Gökyüzü Parkı” olarak uluslararası düzeyde tescillenmesi için yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Sözer, “Karanlık Gökyüzü Parkları, yalnızca gökyüzünün güzelliklerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda bilimsel, kültürel ve eğitsel bir mirasın da yaşatılmasına vesile oluyor. Bizler de Bilecik olarak, sahip olduğumuz doğal değerleri en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarmak için kararlıyız” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK, YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Sözer, “Bugün burada düzenlenen bu etkinlik, sadece gökyüzüne bakmak değil; doğa ile bütünleşmek, bilimle kültürü buluşturmak ve çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkese farklı bir ufuk açmak için çok kıymetli bir adımdır” şeklinde konuştu.