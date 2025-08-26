Haberler

Harmankaya Kanyonu’nda Etkinlik Düzenlendi

HARMANKAYA KANYONU DOĞASEVERLERİ AĞIRLADI

Bilecik’in Yenipazar ilçesindeki muhteşem tabiat alanlarından biri olan Harmankaya Kanyonu, düzenlenen yürüyüş etkinliği ile doğa tutkularını bir araya getirdi. Karanlık gökyüzü gözlem etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı başardı.

KAYMAKAMLAR YÜRÜYÜŞTE DOĞA SEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğe Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ile Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç katılıp, doğaseverlerle birlikte seyir terasına yürüyüş yaptı. Katılımcılar, kanyonun etkileyici manzaraları eşliğinde hem yürüyüş yapmanın hem de doğa ile iç içe olmanın tadını çıkardı.

EŞSİZ GÜZELLİKLER YENİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Harmankaya Kanyonu’nun eşsiz doğal güzellikleri, gökyüzü gözlem etkinliği ile birleşerek misafirlere farklı bir deneyim sundu. Kaymakam Uçar, “Bu tür etkinlikler bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

