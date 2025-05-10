Harput Eğitim Bölgesi Futbol Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

HARPUR EĞİTİM BÖLGESİNDE FUTBOL TURNUVASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Elazığ’daki Harput eğitim bölgesindeki ilkokullar arasında düzenlenen futbol turnuvası, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bu etkinlik, OTİS Projesi kapsamında sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını güçlendirmeyi hedefliyor. Turnuvada, dostluğun ön planda olduğu bir atmosfer yaratılırken, velilerin coşkulu desteği turnuvaya ayrı bir renk kattı. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen Okul Tabanlı İzleme Sistemi Projesi çerçevesinde, ‘Kültür, Sanat ve Spor Dostu Okul’ etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası yapıldı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN KATILIM

Fatih Mehmet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Cemal Gürsel İlkokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri turnuvaya katılan okullar arasında yer aldı. Etkinlikte, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler de büyük bir ilgi gösterdi. Turnuvaya destek veren Yıldız Bağları Mahalle Muhtarı Ersin Akkoç, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerine takım forması hediye ederek sporculara moral verdi.

BAŞARI HIRSIYLA FINAL YOLCULUĞU

Finale kalan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu takımı öğrencilerinden Umut Can Yetim (11), “Finale kadar çok mücadele ettik. Mücadelelerimizle geldik, başarılarımızla ilerledik. Finali de kazanmak istiyoruz. Bugün beni desteklemeye annem geldi. Onu kırmayacağım” şeklinde ifade etti. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Yunus Çelik, “Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü OTİS Projesi kapsamında bu projenin alt başlıklarından olan kültür, sanat ve spor dostluğu okul başlığı altında öğretmenlerimizle birlikte ne tür çalışmalar yürütebiliriz diye toplantı yaptık. Bunun sonucunda Vedat Demirtaş öğretmenimiz, bölgemizde bulunan ilkokullar arası futbol turnuvası yapabileceğimizi belirtti. Biz de okul müdürlerimizle bir araya geldik ve turnuva şartnamesini oluşturduk. Değerli müdürlerimiz sağ olsunlar katkıda bulundular. Fatih Mehmet İlkokulu, Yıldız Bağları İlkokulu ve Cemal Gürsel İlkokulu ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız, sporun birleştirici gücünden faydalanarak öğrencilerimiz, ailelerimiz ve öğretmenlerimiz arasında dostluk, kardeşlik, sevgi, saygı kültürünü geliştirmek. Görüldüğü üzere katılım çok yüksek ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum” dedi.