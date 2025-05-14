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Harput’ta İntihar Girişimi İkna İle Önlenildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde gece saatlerinde bir şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay sırasında çevrede bulunanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Hızla olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, şahsı ikna etmek için 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ikna çalışması sonucunda şahıs aşağıya indirildi.

İFADE İŞLEMLERİ

İndirilmesinin ardından, intihar girişiminde bulunan şahısın ifadesi alınması için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili detayların araştırılması devam ediyor.

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