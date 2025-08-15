Haberler

Harput ve Pincirik’te Yangın Çıktı

YANGINLAR HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Elazığ’da Harput Mahallesi ve Pincirik köyünde akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların çıkışı, vatandaşların dikkatini çekti ve ihbarlarını takip eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, alevlerin başka bölgelere yayılmaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından, ekipler yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Yetkililer, yangınlarla ilgili olarak inceleme başlattı ve olayın sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu tür olaylar, halkın güvenliği açısından önemli bir konu oluşturuyor.

