Harpy Kartalı Misiones Ormanlarında Görüntülendi

HARPY KARTALININ FOTOĞRAFLANMASI

Koruma biyolojisi uzmanı Manuel Encabo ve yırtıcı kuşlar konusunda çalışan araştırmacı fotoğrafçı Sergio Moya, Arjantin’in Misiones ormanlarında genç bir harpy kartalını fotoğraflamayı başardı. Bu olay, harpy kartalının korunması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve araştırmacılar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Fotoğrafçı Sergio Moya, duygularını anlatırken “Çekerken ve izlerken neredeyse nefes alamadım. Videoda kaydedilenler, Misiones yağmur ormanlarımızın korunması açısından son yılların en önemli ve umut verici haberi olabilir” sözlerini kullandı. Ayrıca, bu türün “dünyanın en güçlü kartalı” olarak bilindiğini belirtti ve hem Arjantin’de hem de Amerika kıtasında kritik derecede tehlike altında olduğunu ifade etti. Harpy kartalının tespiti, rastlantı sonucu olmazken, bu başarı 20 yılı aşkın süredir devam eden araştırmaların bir ürünüydü.

ARAŞTIRMALARIN GÜCÜ

Encabo ve Moya, bu nadir türe ulaşmak için sahada sayısız saat harcadı ve Misiones dışında Formosa, Salta ve Jujuy gibi diğer eyaletlerdeki rezervleri dikkatli bir şekilde taradı. Harpy kartalı, Temmuz 2024’ün sonlarına kadar kaydedilmemişti. Uzmanlar, zorlu koşullarda 240.000 hektardan fazla sık ormanı kapsayacak şekilde çalışma yürüttü. Kartalın yerini belirlemek oldukça zordu, zira harpy kartalları genellikle ağaç tepeleri arasında alçak uçtuğu için fark edilmesi güç olan kuşlar olarak biliniyor. Genç harpy kartalının tespit edilmesi, Encabo ve Moya’nın bölge bilgisi, uzun menzilli kameralar kullanımı ve türün seslerini takip etme gibi yıllarca biriktirdikleri deneyimler sayesinde gerçekleşti.

POPÜLASYONUN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMİ

Yaklaşık iki yaşında olduğu belirlenen bu kartal, bölgedeki harpy kartalı popülasyonunun sağlığı hakkında çok önemli bilgiler sağlıyor. Encabo, Moya, Facundo Barbar ve Caburé Vakfı ekibinin yürüttüğü araştırmalar, bu nesli tükenmekte olan türün korunması ve incelenmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA

Dünyanın en güçlü ve en büyük kuşları arasında yer alan harpy kartalı, ciddi tehditlerle karşılaşıyor. Güney Amerika ormanlarında yaşayan bu tür, doğal yaşam alanlarının kaybı ve kaçak avlanma nedeniyle büyük oranda azalıyor. Yaklaşık 9 kiloya kadar ulaşabilen bu etkileyici yırtıcı, ekosisteminde maymun ve tembel hayvan gibi memelilerle beslenen en güçlü avcılardan biri olarak dikkat çekiyor. Ormansızlaşma, harpy kartalının yuvalama ve avlanma alanlarını ciddi şekilde daraltırken, kaçak avlanma önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kaçak avcılar, kartalı çiftlik hayvanları için tehdit olarak görüyor veya onunla ilgili tıbbi inançlar nedeniyle zarar veriyor. Harpy kartallarının yavaş üreme oranı, her iki ila üç yılda yalnızca bir yavru doğurmaları, popülasyonun toparlanmasını zorlaştırıyor.