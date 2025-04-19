Harran’da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

ÇOCUK BOĞULDU

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen bir çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut, mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar sonucunda gece saat 01.00’de sulama kanalında ölü olarak bulundu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri sonrasında Oğulcuk Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.