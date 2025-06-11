Harran’da Elektrik Kıvılcımı Yangın Çıkardı

HARRAN’DA YANGIN ALANINI TÜKETTİ

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, büyük bir yangına yol açtı. Bu yangın sonucunda yaklaşık 40 dönüm ekili buğday alanı kül oldu. Olay, Harran’a bağlı kırsal Gögeç Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, buğday tarlasında alevlerin çıkmasına sebep oldu.

MAHALLE SAKİNLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alevleri gören mahalle sakinleri, yangına müdahale edebilmek için kazma, kürek ve traktörleriyle birlikte hızla bölgeye gitti. Yangının çevredeki diğer alanlara yayılmaması için yoğun çaba harcayan vatandaşlara, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de destek sağladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, tahminen 50 dönümlük alandaki 40 dönümlük ekili tarlayı etkisi altına aldı. Yangın, ekiplerin gayretiyle kontrol altına alındı fakat büyük bir zarar verildi ve 40 dönümdeki buğday kül haline geldi.