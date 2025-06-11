Harran Ovası’nda 40 Dönüm Yandı

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK TELİ KIVILCIMLARI

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesi’nde, iddialara göre elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına sebep oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri, kazma, kürek ve traktörlerle hemen müdahale için bölgeye yöneldi.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Alevlerin arasına dalan vatandaşlar, yangının diğer tarlalara sıçramaması için büyük bir çaba harcıyor. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahalleliyle birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen kül haline geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını kontrol altına alan ekipler, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.