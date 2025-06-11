Gündem

Harran Ovası’nda 40 Dönüm Yandı

harran-ovasi-nda-40-donum-yandi

YANGININ NEDENİ ELEKTRİK TELİ KIVILCIMLARI

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesi’nde, iddialara göre elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına sebep oldu. Yangını fark eden mahalle sakinleri, kazma, kürek ve traktörlerle hemen müdahale için bölgeye yöneldi.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Alevlerin arasına dalan vatandaşlar, yangının diğer tarlalara sıçramaması için büyük bir çaba harcıyor. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahalleliyle birlikte yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında, 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen kül haline geldi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını kontrol altına alan ekipler, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bozüyük’te Şehir Magandaları Tepkilere Neden Oldu

Bozüyük'te oturma bankları ve çöp kutularına zarar veren kişiler, halkın tepkisini çekti. Vatandaşlar, vandalizmi gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanmasını talep ediyor.
Gündem

Sosyal Medya Fenomenlerine Operasyon: 10 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomenlerinin sanal kasa açarak kumara teşvik ettiği iddia edildi. 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.