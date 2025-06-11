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Harran Ovası’nda 40 Dönüm Yandı

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YANGIN NEDENİYLE MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Gögeç Mahallesi’nde, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle bir yangın çıktı. Yangının meydana geldiğini gören mahalleli, kazma, kürek ve traktörlerle olay yerine doğru hareket etti.

BÜYÜK ÇABA GÖSTERİLDİ

Alevlerin ortasına dalan vatandaşlar, yangının diğer tarlara sıçramaması için var gücüyle mücadele etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahalleliyle birlikte yangına müdahale etti. Fırtınanın da etkisiyle yangın hızla yayıldı ve 50 dönümlük buğday tarlasının 40 dönümü tamamen yanarak kül oldu.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Yangını kontrol altına alan ekipler, yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili araştırmalara başladı.

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