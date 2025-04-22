Harran Üniversitesi’nde Usulsüzlükler Sürüyor!

ANALİZ: Metin, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın Harran Üniversitesi ve hastanesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamaların detaylarını içeriyor. Tanal, usulsüzlükler ve sağlık sistemindeki çürümeyi vurgularken, belirttiği durumları ise ciddi suçlamalarla birleştiriyor. Kendi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli usulsüzlükleri sıralıyor ve bu durumun halk sağlığına olan etkilerini eleştiriyor. Ayrıca, yetkili kurumlara çağrıda bulunarak, bu durumların derhal incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Metindeki hüsran ve eleştiriler, halkın sağlık hizmetlerinden nasıl etkilenebileceğini ortaya koyuyor.

USULSÜZLÜKLERİ VURGULUYOR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi rektörü ve başhekiminin usulsüzlüklerine dikkat çekiyor. Tanal, “Harran Üniversitesi’nin başında bulunan rektör ile hastane başhekimi artık yalnızca yönetsel birer figür değil; sistemi iflasa sürükleyen birer klinik vaka örneğidir” diyor. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Harran Üniversitesi Hastanesi’ne dair yapılan şikayetlerin, sağlık sisteminin çürümekte olduğunu açıkça gösterdiğini ifade ediyor.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMALAR

Şikayetleri sıralayan Tanal, “Muayene sonrası hastaya 2 bin 500 TL’lik ‘özel ilaç’ satışı, ameliyat için 70 bin TL ‘kayıt dışı ödeme’ talebi, MR raporlarının aylarca teslim edilmemesi, doktorun yanında görevli hemşirenin, ‘parayı vermezsen ameliyat yok’ tavrı” gibi ağır suçlamalarda bulunuyor. Devlet hastanesinde, vatandaşlardan ameliyat için para toplandığını belirten Tanal, bunun bir anayasal hak ihlali olduğunu ve bunun devletin sorumluluğunu ihmal ettiğini vurguluyor.

HEDEFTEKİ KURUMLAR

Tanal, YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulunarak, bu iddiaları derhal incelemeleri ve sorumlular hakkında cezai işlem başlatmaları gerektiğini söylüyor. “Aksi halde bu suç düzeninin sorumlusudurlar” ifadesini kullanarak, bu konunun sadece bireylerle sınırlı kalmadığını, kurumların da sorumluluğu olduğunu açıkça belirtiyor. Kamusal hizmetlerin denetlenmeye ihtiyacı olduğunu ve bu tür usulsüzlüklerin kökünden temizlenmesi gerekliliğini vurguluyor. Tanal, “Şanlıurfa halkı, öğrenciler, hastalar yalnız değildir!” diyerek topluma birlik mesajı veriyor.