Harris Ve Trump Arasındaki Rekabet Kızışıyor

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Ülkede 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Anketlerde Trump ile Harris arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. ABD’de başkanlık seçim sürecinde anket verilerini paylaşan “Real Clear Politics (RCP)” platformunda 27 Ekim itibarıyla yayınlanan ülke genelindeki anketlerin ortalaması gösteriyor ki, Trump ve Harris arasında sadece 0,1 puanlık bir fark var.

ANKET SONUÇLARI

CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketler de dahil olmak üzere güncel anket sonuçlarının ortalamasına göre, Trump ülke genelinde yüzde 48,5 oy oranına sahipken, Harris ise yüzde 48,4 oy oranı ile onu takip ediyor. Bu durum, seçim gününe kadar yarışın ne denli çetin geçeceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.