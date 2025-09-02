Haberler

Harrisburg’da Araç Kalabalığa Saldırdı

OLAYIN GEÇİŞİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucunda iki kişi yaralanmış. Harrisburg kentindeki bölge sakinleri, üç gün süren ‘Kipona Festivali’ için bir araya gelmiş. Yetkililer, bir kişinin festival alanındaki kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanmaların meydana geldiğini bildirmiş.

GÖZALTI VE YARALILAR

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olayla ilgili sürücünün gözaltına alındığını belirtmiş. Yaralananlar arasında bir çocuk ve tekerlekli sandalyeye bağlı bir kadın bulunuyor.

Dolandırıcılar, Şantaj İçin Arıyorlar

Türkiye genelinde dolandırıcılar, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 40 yaş üstü erkekleri hedef alarak şantaj yapıyor. Mağdurların bilgilerini kullanarak korkutma stratejisi izliyorlar.
Tekman’da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde bir kamyon devrildi. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın yolu üzerindeki 4. kilometrede meydana geldiği belirtildi.

