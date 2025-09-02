Harrisburg’da Araç Kalabalığa Saldırdı

OLAYIN GEÇİŞİ

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir aracın kalabalığın üzerine sürülmesi sonucunda iki kişi yaralanmış. Harrisburg kentindeki bölge sakinleri, üç gün süren ‘Kipona Festivali’ için bir araya gelmiş. Yetkililer, bir kişinin festival alanındaki kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu yaralanmaların meydana geldiğini bildirmiş.

GÖZALTI VE YARALILAR

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olayla ilgili sürücünün gözaltına alındığını belirtmiş. Yaralananlar arasında bir çocuk ve tekerlekli sandalyeye bağlı bir kadın bulunuyor.