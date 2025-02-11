Harry ve Meghan’ın ABD’ye Taşınma Tartışmaları

ABD’YE TAŞINMA SONRASI TARTIŞMALAR

Harry ve Meghan’ın ailelerinden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmasının üzerinden beş yıl geçti. Ancak bu konu ile ilgili olan tartışmalar hala devam ediyor. Çift, İngiltere’den ayrıldıkları dönemde kendileri hakkında yanlı, ırkçı ve ayrımcı haberler yapıldığını belirterek basını suçlamıştı. Amerika’ya gittikten sonra, bu tür bilgileri sızdıranların “kıdemli” aile üyeleri olduğu mesajını vermişlerdi.

SUÇLAMALAR VE RÖPORTAJLAR

İlerleyen dönemlerde verdikleri röportajlarda ve Harry’nin kaleme aldığı anı kitabında, suçlamaların işaret ettiği kişiler netleşti. Belirtilere göre, suistimal ve ayrımcılığın kaynağında Harry’nin bir gün kral olması beklenen ağabeyi William ve onun eşi Kate Middleton yer alıyor.