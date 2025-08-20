Haberler

HARTUM, 20 Ağustos: İnsani Krizler Sürüyor

İNSANİ YARDIM KRİZLERİNİN ARTAN BOYUTU

Dünya İnsani Yardım Günü, dünya genelinde anılırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri ciddi insani yardım krizleriyle karşı karşıya kalıyor. Gazze, Sudan, Suriye, Lübnan ve Yemen gibi yerlerde silahlı çatışmalar, açlık, hastalık ve çökmüş altyapı sorunları öne çıkıyor. Bu bölgelerde, yiyecek bulmak, ilaç temin etmek veya su taşımak gibi temel ihtiyaçları karşılama çabaları, hayati risklerle dolu hale geliyor.

BÖLGELERDEKİ ACILI DURUM

Savaşın devam ettiği yerlerde açlığın ve salgın hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmazlaşıyor. İnsani yardım gönderimleri bu olumsuz süreci bir nebze yavaşlatabiliyor ancak çatışmaların sona ermesi için gereken siyasi irade olmadan bu çabalar yetersiz kalıyor. Özellikle insani durumun daha da kötüleşmemesi için uluslararası toplulukların dikkatini artırması gerekiyor.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

