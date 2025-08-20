HARTUM, 20 Ağustos (Xinhua) — İnsani Kriz Devam Ediyor

DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ’NDE KRİZ BÖLGELERİ

Dünya İnsani Yardım Günü, 20 Ağustos’ta global çapta kutlanırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika özellikle insani yardım konusunda ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Gazze, Sudan, Suriye, Lübnan ve Yemen gibi yerlerdeki silahlı çatışmalar, açlık, hastalık ve altyapı sorunlarıyla birleşerek büyük bir kriz yaratıyor.

GÜNLÜK İHTİYAÇLARDA HAYATİ RİSKLER

Bu bölgelerde günlük ihtiyaçları karşılamak, yiyecek bulmak, ilaç temin etmek ya da su taşımak bile büyük bir tehlike taşıyor. Savaşın devam ettiği alanlarda açlık ve salgın hastalıkların ortaya çıkması kaçınılmaz hale geliyor. İnsani yardım sevkiyatları bu durumun kötüleşmesini bir nebze azaltabilirken, çatışmaların sona ermesi için gerekli siyasi irade olmadan bu çabalar yeterli olmuyor.