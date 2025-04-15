Harun Algül, Şırnak’ta coşkuyla karşılandı

ALTIN MADALYALI ŞAMPİYONUN COŞKULU KARŞILANMASI

Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya elde eden Harun Algül, memleketi Şırnak’ta büyük bir coşkuyla karşılandı. Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada birincilik kazanan Algül için özel bir karşılama töreni düzenlendi. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda ailesi, dostları ve sporcular tarafından karşılanan milli sporcu, daha sonra şehirde konvoy eşliğinde bir tur attı.

VALİDEN TEBRİK ZİYARETİ

Algül’ü valilik bahçesinde bazı arkadaşları meşalelerle karşıladı. Ardından, Vali Birol Ekici, milli sporcuyu ve ailesini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Ekici, “Şehir olarak kendisinden ne kadar gurur duysak azdır. Göğsümüzü kabarttı. Ailesini, antrenörlerini ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Kendisi gençlerimize umut ışığı ve örnek olmalı. Kentte çok önemli tesisler inşa ediliyor. İnşallah bu tesislerde nice Harun Algül’ler yetiştireceğiz,” dedi.

HIZLA YENİ HEDEFLERE YELKEN AÇMA

Algül, şampiyonaya hazırlık sürecinde antrenörleriyle sıkı çalışmalar yaptıklarını belirterek, bunun sonucunda altın madalya kazandıklarını ifade etti. Destek veren herkese teşekkür eden Algül, “İnşallah 2028’de Olimpiyatlara katılarak madalya alacağım. Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Yeni sikletim 60 kilo olacak. Çok çalışarak memleketime, sevdiklerime ve ailemi gururlandırırım,” şeklinde konuştu.

– ŞIRNAK