Harun Y. Evi Kundaklayarak Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Bolu’da boşanma aşamasındaki eşinin ailesine ait evi kundaklayarak büyük bir yangına neden olan Harun Y. polis ekiplerinin takibiyle yakalandı. Olay, perşembe günü Aşağısoku Yaylası’nda gerçekleşti. Harun Y., iki arkadaşıyla birlikte yaylaya gelerek kayınpederi Hayati Ç.’ye ait evi benzin dökerek ateşe verdi.

YANGIN VE ZARARLAR

Ahşap evde oluşan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yangın sonucunda toplam 12 yapı kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Harun Y.’nin yaylaya geldiği arkadaşları, Anadolu Otoyolu’nda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından iki kişi serbest bırakıldı.

HARUN Y.’NIN YAKALANMA SÜRECİ

Harun Y.’nin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelinin izine ulaştı. Akpınar Mahallesi’nde tespit edilen Harun Y., takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin 3 ay önce evi terk ederek babasının yanına yerleştiği öğrenilen Harun Y.’nin, mezarlık ve ormanda saklandığı, kaçabilmek için para aradığı belirtildi.

ADLİ SÜREÇ

Sağlık kontrolünden geçirilen Harun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüphelinin, bu eylemi gerçekleştirmesinde boşanma sürecinin etkili olduğu düşünülüyor.