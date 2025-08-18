Harun Yontar’ın Bostanı Renkli Ürünlerle Dolu

ÇİFTÇİLİKTE ÖRNEK PROJE

Ağrı’nın Ozanlar köyünde yaşayan Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle kurduğu bostanında çeşit çeşit ürünler yetiştiriyor. Dört yıldır çiftçilikle uğraşan Yontar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği “Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde aldığı fide yardımıyla 13 dekar alan üzerinde bir bostan oluşturdu. Bu bostanda domatesten mısıra, patlıcandan ayçiçeğine kadar birçok ürün bulunuyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise Yontar’ın doğal gübre kullanarak yetiştirdiği ürünleri düzenli olarak denetliyor, böylece bölgeye örnek bir istihdam sağlamış oluyor.

VERİMLİK ARTACAK

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak sebze fidesi projeleri doğrultusunda, 2024 yılında 50 dekar alanda 500 üreticiye yaklaşık 100 bin fide dağıtıldığını belirtti. 2025 yılında ise bütçenin 1,5 milyon TL’ye çıkarılarak 75 dekar alanda 175 bin fide dağıtımının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hüseyinoğlu, 2025 yılı için domateste dekara 3 bin kilo, salatalıkta 800 kilo, patlıcanda bin 400 kilo ve biberde 4 bin kilo verim beklentisi olduğunu ifade etti. Yontar gibi çiftçiler, yerinde yapılan üretimle önemli verimler elde ediyor.

ÇEŞİTLİLİK VE KALİTE ARTIYOR

Harun Yontar, proje destekleri sayesinde ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttığını söylüyor. “Dört yıldır çiftçilik yapıyorum. İki yıl önce Tarım Bakanlığı’nın sağladığı fidelerle domates, biber, patlıcan ve salatalık üretmeye başladım. Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor. Bahçem aynı zamanda hobi bahçesi gibi, müşteriler ürünleri kendileri toplayıp ödeme yapıyor. Bu yıl patlıcan deniyoruz, sonuçlar harika” diyor. Ayrıca damlamalı sulama sistemi için başvuru yapmayı düşündüğünü belirtiyor; bu sistemin verimi artıracağına olan inancı tam.