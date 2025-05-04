Harun Zeytindalı Ölü Bulundu, Soruşturma Başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Harun Zeytindalı, evinde av tüfeği ile vurulmuş olarak bulundu. Olay, Akçaköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

SESİN DUYULMASI VE ALARMI

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Harun Zeytindalı’nın evinden yüksek bir silah sesi gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye hemen jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

GELEN EKİPLERİN BULUNTULARI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, genci kafasından vurulmuş halde buldu. Yapılan kontroller sonucunda Zeytindalı’nın av tüfeği ile vurulduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Harun Zeytindalı’nın ölümü, ailesi ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk incelemeler Zeytindalı’nın av tüfeği ile kendi kendine vurduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.