Harvard, 27,50 Dolar’a Aldığı Belgeyi Fark Etti

HARVARD’IN KEŞFİ TARİHİ BİR BELGEYİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Harvard Üniversitesi, 1946 yılında yalnızca 27,50 dolara satın alınan ve uzun süre “sıradan bir kopya” olarak değerlendirilen Magna Carta belgesinin, aslında 1300 yılına ait nadir bir orijinal olduğunu keşfetti. Bu belge, Londra’daki bir kitap satıcısından alındı ve artık tarih dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

YILLARCA BEKLEYEN BELGE

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde yıllarca dikkat çekmeyen bir halde bekleyen bu belge, lekeli ve solmuş görünümüyle arşivde tutuldu. Etiketinde 1327 tarihli bir kopya olduğu belirtiliyordu. Ancak, 2023 yılında King’s College London’dan Ortaçağ tarihçisi Prof. David Carpenter, kütüphanenin dijital koleksiyonlarını incelerken belgeye rastladı. İncelemesi sonrası, belgenin çok daha eski bir nüsha olabileceğini fark etti. Associated Press’e verdiği röportajda Carpenter, “İlk tepkim şaşkınlıktı. Daha önce bilinmeyen bir Magna Carta’ya rastlamak hem heyecan verici hem de hayranlık uyandırıcıydı” dedi. Harvard’ın bu kadar önemli bir eseri yıllarca fark etmeden sakladığına çok şaşırdığını ifade etti.

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİN SONUCU

Prof. Carpenter, East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Nicholas Vincent ile birlikte Harvard’daki belgeyi 1300 yılına ait olduğu bilinen diğer altı orijinal nüshayla karşılaştırdı. Boyutlar, metin yapısı ve karakteristik detaylar incelendiğinde, belgenin bu nadir gruba ait olduğu kesinleşti. Carpenter, “Testi uçan renklerle geçti” derken, belgenin orijinalliği konusunda kesin bir şüphe kalmadığını vurguladı.

AKADEMİK VE MADDİ DEĞERİ YÜKSEK

Bu keşif Harvard için sadece akademik önem taşımıyor, aynı zamanda maddi değeri de büyük. 1297 yılına ait bir başka Magna Carta nüshası, 2007 yılında New York’taki bir açık artırmada 21 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu. Uzmanlar, Harvard’ın belgesinin de benzer bir değerde olduğunu öne sürüyor. Prof. Vincent durumu özetlerken, “Magna Carta, Batı siyasi geleneğinin ve anayasal düşüncenin temelidir. Dünya tarihinin en ünlü belgelerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.