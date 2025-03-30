Harvard’da Cemal Kafadar Görevden Alındı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Harvard Üniversitesi’nin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) kapsamındaki liderleri Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer, görevlerinden alındı. Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler tarafından yapılan açıklamaya göre, Kafadar’ın yerine Salmaan Keshavjee’nin atanması sağlandı. Kafadar ve Bsheer, üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerine devam edecek.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMALARI VE TARTIŞMALAR

CMES, yürüttüğü programlar nedeniyle özellikle İsrail ve Filistin meseleleri hakkında eleştirilerek bazı çevrelerce antisemitik olarak suçlanmıştı. Bu durum, Harvard Üniversitesi’ni kamuoyu baskısı altına soktu.

ÖMER ÇELİK’TEN ELEŞTİRİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Harvard’ın almış olduğu kararı eleştirerek, “Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır,” şeklinde konuştu. Çelik, siyonizmin ifade özgürlüğünü kısıtlama çabası içinde bulunduğunu ve alınan kararların medeniyetin kazanımlarını tehdit ettiğini vurguladı. “Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaları anti-semitizm olarak nitelendirmesi, bilimsel düşünceye yönelik açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel ölçekte siyonist baskının saldırısındadır. Netanyahu ve ekibinin saldırganlığı ve soykırım suçlarının eleştirisi, anti-semitizm olarak damgalanıyor. Bu durum, siyonizmin tüm dünyada ifade özgürlüğünü kısıtlama çabasından başka bir şey değildir. Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, anti-semitizm suçlamasıyla görevlerinden alındı. Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir,” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLERİ VE BASKILAR

ABD’de Filistin’e destek gösterileri gerçekleştiren üniversite öğrencileri, Trump yönetimi döneminde artan baskılarla karşı karşıya kalıyor. Gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme işlemleri hızlanırken, Canary Mission gibi platformlar, Filistin yanlısı öğrencilere yönelik hedef göstermektedir.