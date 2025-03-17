Harvard’dan Orta Gelirlilere Ücret Muafiyeti

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Harvard Üniversitesi, Amerikalı orta gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarına yönelik kritik bir karar aldı. Daha erişilebilir bir eğitim amacıyla alındığı belirtilen bu karar, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden itibaren yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep edilmeyeceğini içeriyor.

100 BİN DOLARIN ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI KARŞILANACAK

Bunun yanı sıra, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrencilere öğrenim ücretinin yanı sıra konaklama, ulaşım, yemek giderleri ve sağlık sigortası gibi ek masrafların da üniversite tarafından karşılanacağı açıklandı. Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, bu adımın okulun maddi açıdan daha fazla öğrenciye hitap etmesine yardımcı olacağını ve tüm öğrencilerin bakış açısını genişleterek entelektüel gelişimlerini destekleyeceğini ifade etti. Okul yönetimi, bu kararın ABD’deki ailelerin yaklaşık yüzde 86’sının Harvard’ın sunduğu finansal desteklerden faydalanmasını sağlayacağını belirtti.