Harvard Dava Açtı, Fonlar Donduruluyor

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN DAVA AÇILIYOR

Harvard Üniversitesi, hükümet tarafından kendisine tahsis edilen fonların dondurulmasının önüne geçmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtığını duyurdu. Rektör Alan Garber, üniversitenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin üniversitenin finansmanını dondurmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Garber, Harvard’ın “yasa dışı talepler” karşısında federal hükümetin baskılarına boyun eğmediğini belirterek, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması kararına ek olarak 1 milyar dolarlık başka bir fonu da dondurmayı düşündüğünü ifade etti.

EDUCATION, RESEARCH VE SAĞLIĞI TEHDİT EDEN SONUÇLAR

Garber, hükümetin üniversitenin vergi muafiyetini kaldırma ihtimalini de gündeme getirerek, bu tür eylemlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında “ciddi sonuçlar” doğurabileceğini vurguladı. Hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve yetkisini aştığını belirten Garber, bu nedenle üniversitenin bu kararı durdurmak için dava açtığını duyurdu. Garber, hükümetin “kimin işe alınacağı ve ne öğretileceği” üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını aktararak, “Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz.” dedi.

TRUMP YÖNETİMİ İLE ANLAŞMAZLIK

Dava dilekçesinde, “Hükümet, Harvard’ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojilere uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır.” ifadesi yer aldı. Trump yönetimi, aralarında Harvard’ın da bulunduğu birçok üniversiteye karşı, Filistin destekçisi protestolar ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları gerekçesiyle federal fonları dondurmakla tehdit etmişti. Yönetim, Harvard Üniversitesine verilen 8,7 milyar dolardan fazla hibenin “sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak” için soruşturma başlattığını bildirmişti.

HARVARD’IN BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİ AÇIKLANDI

Harvard Üniversitesi, Trump yönetiminin üniversitedeki “reform” taleplerini kabul etmeyeceğini açıkça belirtmişti. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan federal fonları soruşturma kararına itiraz ederek dava açmıştı. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu fonların dondurulmasını “antisemitizmle ilgili yasaların” uygulanmasıyla da açıklamıştı. ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duymuştu.