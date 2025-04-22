HARVARD DAVA AÇTI, TRUMP’LA SORUN

HUKUKİ ADIM ATILDI

HARVARD ÜNİVERSİTESİ, Trump yönetiminin federal fonları durdurma kararına karşı hukuki işlem başlattığını açıkladı. Üniversite, Boston’daki federal mahkemede davayı açtı. Bu konuda bilgi veren üniversitenin rektörü Alan Garber, fonların dondurulmasının yanı sıra vergi muafiyetinin de kaldırılmasının gündemde olduğunu söyledi.

EĞİTİMDE CİDDİ SONUÇLAR

Garber, bu tür uygulamaların eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında ‘ciddi sonuçları’ olabileceğine dikkat çekti. Rektör, “Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz” diye ekledi.