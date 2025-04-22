Harvard, Fonları Dondurulmasına Karşı Dava Açtı

ABD’DE HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN DAVA AÇILDI

ABD’deki Filistin’e destek gösterilerine öne çıkan Harvard Üniversitesi, hükümetin kendisine sağladığı fonların dondurulmasını engellemek amacıyla Trump yönetimine dava açtığını bildirdi. Rektör Alan Garber, üniversitenin resmi internet sayfasında, hükümetin Harvard’ın fonlarını dondurmasına dair yorumlarda bulundu. Garber, “Harvard federal hükümetin yasa dışı taleplerini yerine getirmeyi reddetti” ifadesini kullanarak çeşitli adımlar attıklarını belirtti. Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonu dondurma kararının yanına, 1 milyar dolarlık fonu daha dondurma düşüncesinin bulunduğunu aktardı.

HÜKÜMET MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Garber, kurumun vergi muafiyetinin kaldırılmasının da gündeme geldiğini vurguladı. Bu tür eylemlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında ciddi yansımaları olabileceğine dikkat çekti. Hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve yetkisini aştığını söyledi. Bu sebeple Harvard, fonların dondurulmasını durdurmak üzere dava açtığını duyurdu. Garber, hükümetin üniversitede “kimin işe alınacağı ve ne öğretileceğini” kontrol etmeye çalıştığını aktararak, “Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz.” dedi.

AYRIMCILIĞA KARŞI RAPORLAR YAYINLANACAK

Rektör Garber, üniversite topluluğundaki “hoşgörüsüzlükle mücadele” çabaları çerçevesinde, “Antisemitizm ve İsrail Karşıtlığıyla Mücadele Görev Gücü” ile “Müslüman, Arap ve Filistin Karşıtlığıyla Mücadele Görev Gücü” raporlarının yakın zamanda yayımlanacağını açıkladı. Bu raporları “çarpıcı ve acı verici” olarak tanımladı. Raporların, kampüs içindeki ayrımcı davranışlarla ilgili somut ve uygulanabilir öneriler sunduğunu belirtti. Garber, herkesin güvenli ve eşit bir ortamda öğrenim görmesini hedeflediklerini vurguladı. “Topluluğumuzdaki hiç kimse önyargı, hoşgörüsüzlük ya da nefretle karşılaşmamalı. Öneri ve diğer önlemlerin uygulanmasının, bu kötülükleri kampüsümüzden büyük ölçüde uzaklaştıracağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ VE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Dava dilekçesinde, “Hükümet, Harvard’ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojilerin karışımına uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır.” denildi. Trump yönetimi, Harvard da dahil birçok üniversiteye yönelik, özellikle Filistin destekçisi kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları nedeniyle federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu. Yönetim, Harvard Üniversitesi’ne verilen 8,7 milyar doları aşkın hibelerin, “sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanılması için” soruşturulduğunu belirtmişti. Harvard, Trump’ın “üniversitede reform” taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca, Harvard profesörleri, Trump yönetiminin 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard’a sağlanan fonların dondurulmasını “antisemitizmle ilgili yasaların” uygulanmasıyla gerekçelendirmişti. ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesi’nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.