Harvard’ın Cemal Kafadar’ı Görevden Alması Tepki Çekti

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) yöneticisi Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer’i görevden aldı. Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler, Kafadar’ın yerine Salmaan Keshavjee’nin atandığını duyurdu. Kafadar ve Bsheer, üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerine devam edecek.

TARTIŞMALAR ÜZERİNE

CMES, özellikle İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu ve bazı çevrelerce antisemitizmle suçlandı. Bu durum, Harvard Üniversitesi üzerinde kamuoyunun baskısını artırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi’nin kararını eleştirerek, “Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır,” dedi. Çelik, siyonizmin ifade özgürlüğünü köleleştirme çabasında olduğunu ve bu tür kararların medeniyetin kazanımlarını yok edeceğini belirtti. “Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde yürütülen çalışmaları antisemitizmle damgalaması, bilimsel düşünceye yönelik açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın tehdit altındadır. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlıkları ile soykırım suçlarına yönelik eleştirilerin anti-semitizm olarak yaftalanması, siyonizmin dünya genelinde ifade özgürlüğünü köleleştirme çabasıdır. Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisinin Kafadar ve Bsheer gibi seçkin entelektüelleri antisemitizm suçlamasıyla görevden alması, akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek antisemitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin kazanımlarını yok edecektir.”

ABD’de Filistin’e destek gösterileri düzenleyen üniversite öğrencileri, Trump yönetimi döneminde artan baskılarla karşılaştı. Gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreçleri hızlanırken, Canary Mission gibi platformlar, Filistin yanlısı öğrencileri hedef gösteriyor.