Harvard Mezuniyetinde Rektör Garber Konuştu

ALAN GARBER’IN KONUŞMASI VE ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİ

ABD’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde Rektör Alan Garber, Washington hükümetinin baskılarına karşı gösterdiği duruşun ardından büyük alkış aldı. Törene katılan öğrencilerin birçoğu, boyunlarındaki kefiyelerle dikkat çekti. Garber, Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde gerçekleşen mezuniyet töreninde söz almak için sahneye çıktığında, öğrencilerin dakikalarca ayakta alkışlamasıyla karşılaştı. Garber, bu coşkulu destek karşısında ellerini göğsüne koyarak saygısını ifade etti ve mezun olan öğrencilerin bazılarının “caddenin aşağısından” bir ABD vatandaşı, bazılarının ise “dünyanın dört bir yanından” geldiğini belirtti. Rektör, siyasetle ilgilenmemeye özen gösterse de, kampüsteki öğrenci çeşitliliğini “tam da olması gerektiği gibi” sözleriyle tanımladı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Öğrencilerin tezahüratlı alkışları, Harvard Rektörü’nün Başkan Donald Trump ve ekibinin hem maddi hem de manevi baskılarına rağmen ABD Anayasası’nın birinci maddesiyle korunan ifade özgürlüğü hakkını savunmaya devam etmesine bir yanıt oldu. Mezuniyet töreni boyunca göze çarpan bir diğer detay ise, pek çok mezun adayının Filistin’e verilen desteğin sembolü olarak kefiye takarak törene katılmasıydı.

SEVGİ VE BAĞNAZLIĞI YENMEŞİ

Harvard Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşma yapan Stanford Üniversitesi profesörü ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Abraham Verghese, ABD’yi “harika” kılan unsurlardan birinin, kendisi gibi göçmenlerin gelişmesine olanak tanıması olduğunu söyledi. Etiyopyalı olan Verghese, ülkesinde AIDS’le mücadele eden hastalardan verdiği örnekler aracılığıyla, bu insanlardan “sevginin her türlü bağnazlığı yenebileceğini” öğrendiğini ifade etti.

KRİTİK SÜREÇLERİN VURGU

Verghese, Harvard Üniversitesi’nin son dönemlerde ABD hükümetiyle yaşadığı sürece de değinerek, bu süreçte “benzeri görülmemiş tecrübelere” tanıklık edildiğini belirtti. Kendi branşında bir tıp profesörü olan Verghese, ABD’deki hekimlerin “dörtte birinden fazlasının” yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olduğunu ve birçok yabancı uyruklu sağlık çalışanın ABD’de kritik seviyedeki sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı. Mezuniyet törenine katılan diğer önemli bir isim ise, Harvard Üniversitesi’nden fahri doktora belgesi alan Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) unutulmaz oyuncularından Kerim Abdül Cabbar oldu.