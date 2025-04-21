Harvard Öğrencileri, Sullivan’ı Protesto Etti

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROTESTO

ABD’nin Harvard Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı protesto etti. Öğrenciler, “51 bin Filistinlinin öldürülmesi kendini savunmak değildir” yazılı pankartla, Sullivan’ın İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirmediği konuşmasını eleştirdi. Protesto, Kennedy School’daki bir etkinlikte gerçekleşti.

SULLIVAN’IN AÇIKLAMALARI

Etkinlikte konuşan Sullivan, Gazze’ye yönelik saldırılara dair değerlendirmelerde bulundu. Bir öğrencinin, ateşkes döneminde bile sivil ölümlerinin bu kadar yüksek olmasına yönelik sorusuna yanıt verirken, İsrail’in sivil ölümleri konusunda “aşırıya kaçtığını” kabul etti. Ancak bu durumun uluslararası hukuk doğrultusunda “soykırım” tanımına uymadığını savundu. Sullivan, “Hiçbir zaman soykırım demedim çünkü bunun bir soykırım olduğuna inanmıyorum.” şeklinde konuştu.

Sullivan, Birleşmiş Milletler raportörlerinin soykırım tanımlarına saygı duyduğunu, fakat kendi değerlendirmelerinin farklı olduğunu ifade etti. “Ben bu meseleye dürüstçe bakıyor ve değerlendirmemi buna göre yapıyorum. Bu benim kişisel görüşüm değil, aynı zamanda hükümetimizin bu konuda sahip olduğu hukuki ve diplomatik bakış açısıdır.” ifadesini kullandı.

GAZZE’DEKİ KOŞULLAR

Sullivan, Gazze’deki sivillerin bölgeden ayrılma imkanının bulunmadığına dikkat çekerek, bunun “İsrail’in sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını” ancak “koşulların zorluğunu ortaya koyduğunu” belirtti. Ayrıca, saldırılarda Filistinlilerin ölümünü azaltmak için gerekli her şeyi yaptıklarını öne sürdü. Sullivan, “Özellikle 2 bin librelik (yaklaşık 900 kilogram) bombaların sevkiyatını durdurduk, çünkü bu silahların sivil etkileri askeri kazancın ötesindeydi.” dedi.