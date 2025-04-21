Harvard, Trump Yönetimine Dava Açtı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ DAVA AÇTI

Harvard Üniversitesi, hükümetin üniversiteye sağlanan fonların dondurulmasını engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldığını açıkladı. Rektör Alan Garber, üniversitenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin fonları dondurmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Garber, Harvard’ın federal hükümetin “yasa dışı taleplerini” yerine getirmemek için çeşitli adımlar attığını belirtti ve Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulmasından sonra, ek olarak 1 milyar dolarlık fonu daha dondurmayı düşündüğünü aktardı. Üstelik, üniversitenin vergi muafiyetinin de gündeme geldiğini vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında “ciddi sonuçlar” doğurabileceğine dikkat çekti. Garber, hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu ve hükümetin yetkilerini aştığını ifade ederek, bu sebeple dava açıldığını duyurdu.

ÜNİVERSİTE DEĞERLERİ SAVUNUYOR

Dava dilekçesinde, “Hükümet, Harvard’ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojiler karışımına uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır.” ifadesi yer aldı. Garber, hükümetin üniversitede “kimin işe alınacağı ve ne öğretileceğini” kontrol etmeye çalıştığını aktararak, “Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz.” açıklamasını yaptı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN TEHDİT

Trump yönetimi, aralarında Harvard’ın da bulunduğu birçok üniversiteye, Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları nedeniyle federal fonları dondurmayla tehdit etmişti. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin “sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla” soruşturma açıldığını açıklamıştı. Harvard Üniversitesi, Trump’ın “üniversitede reform” taleplerini kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

ÇEŞİTLİ DAVALAR AÇILDI

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula yönlendirdiği 8,7 milyar dolarlık federal fonların soruşturma kararına karşı dava açtı. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulması yönünde karar aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard’a sağlanan fonların dondurulmasını “antisemitizmle ilgili yasaların” uygulanması açısından savundu. Ayrıca, ABD Gelir İdaresi (IRS) Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendiriyor.