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Harvard Üniversitesi’nde Güvenlik Önlemleri Alındı

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Harvard Üniversitesi’nin kampüsünde silah sesi duyulması sonrası, üniversite yönetimi çalışanlar ve öğrenciler için güvenlik önlemleri aldı. Massachusetts eyaletinde yer alan üniversitenin metro istasyonunda gerçekleşen bu olay üzerine, okul yönetimi e-posta aracılığıyla bir uyarı yayınladı.

YERİNDE KALINMASI İSTENDİ

E-postada, uzunca bir süre herkesin bulundukları yerlerde kalması, dışarı çıkmamaları gerektiği ifade ediliyor. Metro hatlarını kullanan bazı yolcular da güvenlik amacıyla servis otobüslerine yönlendirildi. Mesajda, olayda yaralanma ya da ölümlere ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. İlgili gelişmeler, üniversite çevresindeki metro seferlerinin de aksamalarla karşılaşmasına yol açtı.

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