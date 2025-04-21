Harvard Üniversitesi’nde silah sesi duyuldu

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde bir metro istasyonundan silah sesi duyulması üzerine üniversite yönetimi güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından, okul yönetimi tarafından öğrenciler ve çalışanlar için e-posta ile bir uyarı mesajı gönderildi.

ÖĞRENCİLER VE PERSONEL YERLERİNDE KALMAK ZORUNDA

E-posta içeriğinde, herkesin bulundukları yerlerde kalmaları ve dışarı çıkmamaları istendi. Metroyu kullanan bazı yolcular ise güvenlik sebepleriyle servis otobüslerine yönlendirildi. Ancak, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

METRO SEFERLERİNDE GECİKME

Bu gelişme, Harvard Üniversitesi’ne yakın bölgelerdeki metro seferlerinde gecikmelere yol açtı. Eğitim hayatını sürdüren birçok kişi, yaşanan bu olayla ilgili endişelerini dile getiriyor.