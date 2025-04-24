Harvard Yönetimi, Taviz Vermeyeceklerini Belirtti

HARVARD ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN FEDERAL HÜKÜMETE TAVİZ YOK

Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan 2 milyar dolardan fazla fonu dondurma tehdidine rağmen federal hükümet karşısında bazı konularda taviz vermeyeceklerini söyledi. Üniversite, kampüsündeki Filistin’e destek gösterileri ve “çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını” sürdürmesi nedeniyle Trump yönetiminin hedefi haline geldi. Garber, NBC News’a yaptığı açıklamada, okul yönetiminin federal yetkilerin aşıldığını düşündüğünü ve Trump yönetiminin akademik karar alma sürecine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

YASAL HAKLARDAN ÖDÜN VERİLMİYOR

Fonların dondurulması veya vergi muafiyeti statüsünün kaldırılması gibi tehditlerle başa çıkmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ifade eden Garber, Trump yönetimiyle süregelen anlaşmazlıklara rağmen yasal haklardan ödün verilmeyeceğini aktardı. Garber, yönetimin, fonları durdurma kararı nedeniyle dava açtıklarını hatırlatarak, bu adımın okulun bağımsızlığı ve anayasal haklarının korunması için gerekli olduğunu vurguladı. “Bazı konularda taviz vermeyeceğiz. Bunu çok açık şekilde ifade ettik.” ifadesini kullandı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR RİSK ALTINDA

Trump yönetiminin “antisemitizmle yeterince mücadele edilmemesi” gerekçesiyle Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun dondurulması, üniversitedeki bilimsel araştırmaların geleceğini tehlikeye sokuyor. Garber, hibelerin kesilmesi sonucu tıp ve mühendislik gibi alanlarda gerçekleştirilen birçok çalışmanın durduğuna dikkat çekti. Özellikle, kanser ve bulaşıcı hastalıkların moleküler düzeyde incelendiği bir araştırmanın da durdurulduğunu belirten Garber, bu tür araştırmaların kamuya yararı göz önüne alındığında tehlikeye atılmaması gerektiğini savundu.

BAĞIŞÇILARDAN ARTAN BASKI

New York Times’ın haberine göre, üniversitenin bağışçılarından bazıları, Trump’la yaşanan anlaşmazlığın bir hata olduğunu düşünüyor. Rektör Garber’ın, özellikle yüksek meblağlarda bağış yapan etkili isimlerle sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği ve toplantılar düzenlediği iddia edildi. Görüşmelerde çoğu bağışçının Garber’ı geri adım atmaya çağırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, Garber’ın yönetimden gelen baskıların artmadan önce Beyaz Saray yetkilileriyle müzakereler yapmak için çabalarını sürdürdüğü öne sürüldü. Mart ayı sonunda Trump’ın damadı Harvard mezunu Jared Kushner’i arayarak yardım istediği ancak Kushner’in teklifi geri çevirdiği belirtiliyor.