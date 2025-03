Has Küçük Et Konkordato Başvurusu Yaptı

HAS KÜÇÜK ET HAYVANCILIK YENİ BİR SÜRECE GİRDİ

Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz ekim ayında yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kalmış durumda. Dana sucuğunda kanatlı eti bulunmasıyla gündeme gelen bu firma, Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı.

ÜÇ KUŞAKLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP

Konkordato Takip’te yer alan bilgilere göre, üç kuşaktır Afyonkarahisar Şuhut bölgesinde sucuk, kavurma ve pastırma üreten köklü aile işletmesi, 1995 yılında kurularak günümüz adıyla faaliyet göstermeye başladı. Şirket, 6.000 metrekarelik bir üretim tesisine sahip olup, et sektöründeki güven kaybı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını yapılandırmak için yasal süreci başlattı. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Aynı davada, Has Küçük Et’in yanı sıra Danam Et Gıda Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ile firma yetkilileri Halis Küçük ve Hasan Küçük de bulunuyor. Mahkeme, alacaklıların konkordato talebine itiraz edebilmesi için 7 günlük süre verdi. Şirketin konkordato süreci, sektördeki ekonomik dalgalanmalar ve gıda güvenliğine dair artan denetimlerin işletmeler üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Et ve şarküteri sektöründeki tüketici güveninin sarsılması, firmalar için önemli bir risk oluşturmaktadır.