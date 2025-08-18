Haberler

Hasan Akyol Bartın’da Defnedildi

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Yaşlılıkla ilgili rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol’un cenazesi, sabah saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen bir törenin ardından Bartın’a getirildi. Akyol’un cenazesi, Şadırvan Caddesi’ndeki Bartın CHP İl Başkanlığı önüne ulaştırıldı ve burada helallik alındı.

KATILIMCILAR

Cenaze törenine, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Akyol’un dostları ve yakınları katıldı. CHP İl Başkanlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından, Akyol’un naaşı Kozcağız Beldesi Bedil köyündeki aile kabristanına gözyaşları arasında defnedildi.

ÖNEMLİ

