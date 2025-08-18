Hasan Akyol İçin Helalleşme Programı Düzenlendi

HAYATINI KAYBEDEN HASAN AKYOL İÇİN HELALLEŞME PROGRAMI

Geçtiğimiz Cuma günü vefat eden Sanayi ve Ticaret eski Bakanı ve Bartın 19. dönem Milletvekillerinden Avukat Hasan Akyol için bir helalleşme programı düzenlendi. 15 Ağustos Cuma günü yaşlılık nedeniyle rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden Hasan Akyol’un cenazesi, TBMM’de yapılan törenin ardından memleketi Bartın’a getirildi.

CHP İL BAŞKANINDAN DUYGULU AÇIKLAMA

Hasan Akyol’un cenazesi için CHP Bartın İl binası önünde helalleşme programı gerçekleştirildi. Bu programda konuşan CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, gözyaşlarına hakim olamadı ve amcasının vasiyetinin Bartın topraklarına gömülmek olduğunu, kendisine Bartın için çalışma görevini verdiğini ifade etti. Helalleşme programı, Şadırvan Camii önünde ve CHP il binası arkasındaki Şadırvan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

CENAZE NAMAZI VE DEFİN İŞLEMLERİ

Merhum Hasan Akyol’un cenazesi, helalleşme programında yapılan duaların ardından, defnedilmek üzere Kozcağız beldesi Bedil köyüne götürüldü. Bedil köyü Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve Akyol, aile mezarlığına defnedildi.