Hasan Ali Kaldırım 1. Lig’e Geçti

HASAN ALİ KALDIRIM’IN YENİ TAKIMI AMEDSPOR

Süper Lig’de uzun bir süre Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Ankaragücü formaları giymiş olan tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım, kariyerine 1. Lig’de devam edecek. TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 35 yaşındaki eski milli futbolcunun transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” ifadeleri yer aldı.

KALDIRIM’IN KARIYERİ VE PERFORMANSI

Son iki sezondur Süper Lig’de Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplamda 532 maça çıkarak 18 gol ve 46 asistlik bir başarı sergiliyor. A Milli Takım formasıyla 35 maçta sahne alan Hasan Ali Kaldırım, 8 sezon boyunca da Fenerbahçe’nin kadrosunda yer aldı.

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

